أعرب الفنان أحمد فهمي، عن سعادته الغامرة، بمشاركته البطولة للفنانة إلهام شاهين في مسلسل ألفريدو، والذي تم عرضه مؤخرًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت: «بحب إلهام شاهين كفنانة من زمان، لكن لما اشتغلنا مع بعض حسيت بشعور مختلف وخلتني أخد الدور في حتة تانية»، لافتًا إلى أنه يهتم بلغة العيون عند تأديته الأدوار الفنية المختلفة، حيث أنها تجعله أكثر تفاعلًا وتناغمًا مع الفنان الذي يشاركه التمثيل.

وأشار إلى أن علاقة شخصية «فريد» بالعمل مع عمته «سوسو»، جذبته والعمل كان في مرحلة الكتابة على الورق، ولكنه اختلف تمامًا عندما شاركت الفنانة إلهام شاهين في العمل وأصبح له معنى، مشددًا على أن العمل معها مَثل إضافة كبيرة له على المستوى الفني وبرصيده المهني الذي قدمه خلال مسيرته.

وأوضح أنه في الواقع تربى وسط أسرة تتكون من خمس شقيقات ووالدته، ومن ثم فهو يحترم جدًا المرأة بشكل عام، وبالسيدة التي تضحي من أجل غيرها بدءًا من الزواج حتى الولادة وتربية الأبناء وتكون مرأة عاملة في نفس الوقت وتحمل مسئوليات عدة.

وأبدى سعادته الشديدة، من ردود الأفعال الإيجابية على المسلسل، لدرجة أن زوجته تأثرت بدوره كثيرًا.