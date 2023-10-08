باكستان تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط

ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، أمس السبت، أنها تراقب عن كثب تطورات الوضع في الشرق الأوسط واندلاع الأعمال العدائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



وفي بيان، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بالوش "إننا قلقون بشأن التكلفة البشرية للوضع المتصاعد"، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.



وأضافت أن باكستان تؤيد باستمرار حل الدولتين، بوصفه أمر أساسي لسلام دائم في الشرق الأوسط، مع حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، يرتكز على القانون الدولي وبما يتماشى مع القرارات ذات الصلة للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي".



وأضافت المتحدثة "ندعو المجتمع الدولي إلى العمل معا لوقف الاعتداءات وحماية المدنيين وتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".



وكان رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر قد قال أمس السبت إنه متحسر بسبب العنف المتصاعد في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يؤكد الحاجة الملحة إلى التعامل مع "القضية الفلسطينية"، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".



وقال رئيس الوزراء في منشور عبر منصة "إكس": "نحث على ضبط النفس وحماية المدنيين. ويكمن السلام المستدام في الشرق الأوسط في حل الدولتين في ظل وجود دولة فلسطين قابلة للحياة، ومتصلة الحدود وذات سيادة، يتم تأسيسها على حدود ما قبل 1967".