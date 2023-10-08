تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

- جاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة، كالآتي:

تراجعت أسعار الطماطم بنحو جنيهين لتتراوح بين 4.5 إلى 8.5 جنيه.

بينما زادت أسعار البطاطس 3 جنيهات لتتراوح بين 10 إلى 14 جنيها.

وزاد سعر البصل ليتراوح 50 قرشا ليتراوح بين 14 إلى 18.5 جنيه.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 12 إلى 20 جنيها.

هبطت أسعار الفاصوليا 6 جنيهات لتتراوح بين 10 إلى 22 جنيها.

زاد سعر الباذنجان جنيها واحدا ليتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

ارتفع سعر الفلفل الرومي جنيهين ليتراوح بين 7 إلى 12 جنيها.

استقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات.

استقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 3 إلى 7 جنيهات.

واستقر أسعار البامية لتتراوح بين 29 إلى 33 جنيها.

- وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

سجل سعر البرتقال البلدى ما يتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

وصعد سعر الليمون البلدى 50 قرشا ليتراوح بين 4.5 إلى 8 جنيهات.

استقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 18 إلى 24 جنيها.

واستقرت أسعار التفاح البلدي ليترواح بين 15 إلى 25 جنيها.

هبطت سعر التين البرشومى جنيهين ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

وارتفعت أسعار الجوافة 2.5 جنيه لتتراوح ما بين 4 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 7 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار المانجو البلدي لتتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.