الجامعة العربية تشارك في افتتاح النسخة الثانية من أسبوع المناخ بالسعودية

شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول برئاسة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، في أعمال النسخة الثانية من أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي انطلق اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض، وتستمر أعماله حتى الخميس المقبل.

وتوفر أسابيع المناخ الإقليمية فرصة للمضي قدماً في اعمال العمل المناخي على المستوى الوطني والإقليمي مع مراعاة الاحتياجات والاولويات الإقليمية، ويعد الهدف الرئيسي من تنظيم تلك الأسابيع هو العمل كمنصة فريدة للحكومات وجميع أصحاب المصلحة المشاركين في العمل المناخي لاستكشاف الاستراتيجيات التي من شأنها تعظيم استخدام الموارد المتاحة لتحقيق اهداف اتفاق باريس والحد من الاحتباس الحراري وتعزيز المرونة.

من جهته، صرح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، بأن تنظيم تلك الفعاليات في الأقاليم المختلفة من خلال التشارك الدولي مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وباستضافة كريمة من السعودية والشركاء الإقليمين الرئيسيين هدفها أن يكون هناك مركز لبناء الشراكات وعرض الإجراءات الرائدة في المنطقة العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من أثار التغيرات المناخية.

بالإضافة إلى مناقشة الاتفاقيات الخاصة بالمناخ وكيفية ادماجها في اقتصاديات الدول الناشئة والعربية، والتحضير للدورة 28 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تعقد نهاية العام في مدينة دبي