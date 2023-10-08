 ضبط تشكيل عصابي سرق زوايا حديدية من برج كهرباء مما أدى إلى سقوطه في أسيوط - بوابة الشروق
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ضبط تشكيل عصابي سرق زوايا حديدية من برج كهرباء مما أدى إلى سقوطه في أسيوط

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 2:32 م | آخر تحديث: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 2:32 م

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسيوط، من ضبط تشكيل عصابي سرق زوايا حديدية من برج كهرباء مما أدى إلى سقوطه في أسيوط.

تلقى مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط، بلاغا من مسئول بشبكات الكهرباء بسرقة زوايا حديدية خاصة بأحد أبراج الكهرباء بدائرة المركز والتى تربط أعمدة البرج مما أدى إلى سقوطه.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر خردة و4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط.

تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن الزوايا الحديدية المستولى عليها (5 زوايا وزنوا حوالى 150 كيلو) وتم ضبط مركبة "التروسيكل" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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