بوتين: روسيا ستشهد موسم حصاد جيد هذا العام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، في كلمته بمناسبة عيد عمال الزراعة والصناعة التحويلية، إن حصاد القمح والخضروات والفواكه سيكون جيدا في روسيا هذا العام.



وأضاف بوتين "في العام الماضي، شهدنا حصادا قياسيا من الحبوب بلغ نحو 158 مليون طن. وهذا العام، ستشهد روسيا مرة أخرى حصادا جيدا من الحبوب والبذور الزيتية والخضروات والفواكه، وزيادة في إنتاج اللحوم والحليب والأسماك"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.



وقال بوتين "اليوم، يقوم مزارعونا بتوفير جميع أنواع المنتجات الغذائية الرئيسية للسوق المحلية".



وأضاف بوتين أن إمكانات التصدير الصناعية تنمو أيضا.



وقال بوتين "أصبحت المنتجات الزراعية جزءا أساسيا من صادرات روسيا، حيث أصبحت شركاتنا بالفعل من بين الشركات الرائدة عالميا فيما يتعلق ببعض المنتجات الغذائية، مثل القمح والأسماك".