حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي يتعرض لخسائر مخيبة للآمال في ولايتين

أعربت وزيرة الداخلية الألمانية والمرشح البارزة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات ولاية هيسن نانسي فيزر، عن خيبة أملها للخسائر التي تعرض لها حزبها في ولايتين.

وقالت فيزر مساء اليوم الأحد: "لقد واجهنا رياحا معاكسة كثيرة، رأينا هذا في استطلاعات الرأي. لهذا السبب لم يكن الأمر مفاجئا، لكننا نشعر بخيبة أمل كبيرة"، في إشارة إلى النتيجة الضعيفة لحزبها.

وأظهرت التوقعات الأولية أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي حصل على 15.2% من الأصوات، ليتراجع عن أدنى مستوى له في عام 2018 والذي بلغ 19.8% من أصوات الناخبين، رغم أن ولاية هيسن كانت معقلا سابقا للحزب.

وتعرض حزب المستشار أولاف شولتس وشركاؤه في الائتلاف الذى يضم الخضر والديمقراطيين الأحرار المؤيدين للأعمال خسائر خلال انتخابات ولايتي هيسن وبافاريا اليوم الأحد، وفقا للنتائج.