 حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي يتعرض لخسائر مخيبة للآمال في ولايتين - بوابة الشروق
الأحد 8 أكتوبر 2023 11:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟

النتـائـج تصويت

حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي يتعرض لخسائر مخيبة للآمال في ولايتين

د ب أ
نشر في: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 11:14 م | آخر تحديث: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 11:14 م

أعربت وزيرة الداخلية الألمانية والمرشح البارزة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات ولاية هيسن نانسي فيزر، عن خيبة أملها للخسائر التي تعرض لها حزبها في ولايتين.

وقالت فيزر مساء اليوم الأحد: "لقد واجهنا رياحا معاكسة كثيرة، رأينا هذا في استطلاعات الرأي. لهذا السبب لم يكن الأمر مفاجئا، لكننا نشعر بخيبة أمل كبيرة"، في إشارة إلى النتيجة الضعيفة لحزبها.

وأظهرت التوقعات الأولية أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي حصل على 15.2% من الأصوات، ليتراجع عن أدنى مستوى له في عام 2018 والذي بلغ 19.8% من أصوات الناخبين، رغم أن ولاية هيسن كانت معقلا سابقا للحزب.

وتعرض حزب المستشار أولاف شولتس وشركاؤه في الائتلاف الذى يضم الخضر والديمقراطيين الأحرار المؤيدين للأعمال خسائر خلال انتخابات ولايتي هيسن وبافاريا اليوم الأحد، وفقا للنتائج.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك