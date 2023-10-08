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تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقام من حركة حماس بعد أن شنت الحركة الفلسطينية هجوما مفاجئا على إسرائيل من قطاع غزة قتل فيه المئات.

وقال نتنياهو في كلمة أدلى بها مساء اليوم السبت للشعب الإسرائيلى : "سنحول جميع الأماكن التي تُنظم فيها حماس وتختبئ فيها إلى جزر من الأنقاض".

وقال مخاطبا سكان غزة: "اهربوا من هناك الآن، لأننا سنتحرك في كل مكان وبكل قوتنا".

وأردف: "ستنتقم إسرائيل لهذا اليوم الأسود".

وتصنف حماس، التي تحكم القطاع الساحلي، كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال نتنياهو، الذي ذكر في وقت سابق للمواطنين أن إسرائيل الآن "في حالة حرب"، إن "هذه الحرب ستستغرق وقتا".

وتابع: "لا تزال هناك أيام صعبة في المستقبل".