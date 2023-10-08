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استطلاع: العمل من المنزل أصبح أكثر رواجا بألمانيا بالنسبة لموظفي الأعمال المكتبية

د ب أ
نشر في: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 1:28 م | آخر تحديث: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 1:28 م

أصبح العمل بالمنزل، أمرا متعارفا عليه في ألمانيا، ولكن يختلف الأمر من قطاع لآخر.

وكشف استطلاع ألماني حديث، أن موظفي الأعمال المكتبية الذين يقضون الأسبوع بأكمله في الشركة أصبحوا أقلية.

وجاء في الاستطلاع الحديث الذي أجرته مؤسسة "جونز لان لاسالا" للخدمات العقارية، ونشرت نتائجه اليوم الأحد، أنه في ظل انتشار ترند العمل من المنزل صار موظفو الأعمال المكتبية يذهبون إلى العمل بمعدل 3.2 يوم فقط أسبوعيا في المتوسط في السبع مدن الألمانية التي تعد معاقل العمل المكتبي، وهي برلين ودوسلدورف وفرانكفورت وهامبورج وكولونيا وميونخ وشتوتجارت.

وبحسب الاستطلاع، يعني ذلك أنه يتم العمل بنسبة 63% فقط من أيام العمل في هذه المدن داخل مكاتب العمل.

وجاء في الاستطلاع أيضا، أنه قبل الإغلاق الأول الذي تم خلال انتشار وباء كورونا في مارس 2020، كان يبلغ معدل الحضور في المكتب 4 أيام من إجمالي خمسة أيام في المتوسط.

جدير بالذكر أن الاستطلاع شمل 1540 شخصا، وتم إجراؤه في الفترة بين يوليو وأغسطس الماضيين.

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