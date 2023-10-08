جنوب أفريقيا تعلق اليوم قطع الكهرباء

علقت شركة الكهرباء في جنوب أفريقيا، قطع التيار الكهربائي اليوم الأحد، في أعقاب تحسن توليد الكهرباء في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد صناعي في أفريقيا.

وذكرت شركة الكهرباء الحكومية في جنوب أفريقيا "إسكوم هولدينجز إس.أو.إس ليمتد" في بيان على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن تخفيف الحمل الكهربائي، وهو المصطلح المحلي لقطع الكهرباء بالتناوب، سيبقى معلقا حتى الرابعة مساء غد الاثنين وبعد ذلك، سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من تخفيف الحمل الكهربائي، حيث سيتم إزالة ألفي ميجاوات من الشبكة - حتى الخامسة صباح الثلاثاء، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت الشركة: "سيتم تكرار هذا النمط من تخفيف الحمل الكهربائي، من الساعة الخامسة حتى 16:00 وتنفيذ المرحلة الثانية من تخفيف الحمل الكهربائي، من الساعة 16:00، حتى 05:00، يوميا حتى إشعار آخر".

وتواجه جنوب أفريقيا، انقطاعات في التيار الكهربائي منذ عام 2008؛ نظرا لأن شركة "أسكوم" غير قادرة على الوفاء بالطلب على الطاقة من محطاتها المتهالكة وسيئة الصيانة.