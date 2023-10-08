قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب والمشرف العام على المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية» إن مطالبة البرلمان الأوربي؛ بالإفراج عن بعض المحبوسين دون قيد أو شرط؛ تجاوز وتدخل سافر غير مقبول في الشئون الداخلية للدولة.

وأشارت خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «مساحة حرة» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء السبت، إلى إفراج الدولة عن أكثر من 1600 محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا خلال الأشهر الماضية منذ تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، مثنية على قرارات الإفراج عن سجناء الرأي مؤخرا.

وتابعت: «رئيس الدولة لازم لما يفكر يصدر إفراج سياسي يراعي مشاعر الشعب المصري، لا يصح أن نفرج عن شخص محكوم عليه في قضية دماء بإفراج سياسي؛ هذا في حد ذاته جرح للشعب المصري».

وأضافت: «من تلطخت يداه بدماء المصريين لا يجب الإفراج عنه بعفو رئاسي بحجة حقوق الإنسان، هذا هو عز تحقيق حقوق الإنسان، أين حق الأشخاص الذين ماتوا وأسرهم التي تيتمت؟، أين حق الوطن وحق الرعب الذي عشناه، إحنا عشنا سنين بنخاف نطلع من بيوتنا، حق ممتلكاتنا التي سرقت فين؟ كنا بننزل تحت البيت منلقيش العربية».

وثمنت رد البرلمان المصري القوي على بيان نظيره الأوربي، قائلة إن حقوق الإنسان لا تقتصر وحسب على ممارسة الحقوق السياسية، متسائلة أليس القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطن من حقوق الإنسان؟.

وتابعت مستشهدة: «جميع العشوائيات تبدلت اللي كانوا عايشين في الشارع الرئيس منحهم شقق مفروشة ووفر لهم دخل وتمكين مش ده حقوق إنسان!، الأسمرات حاليا بتصدر أحسن سبح في العالم وعندهم مدارس ورياضة وغناء مجتمع يفخر به أي إنسان».