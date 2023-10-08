يخطط الجيش الأمريكي لتحريك سفناً بحرية وطائرات عسكرية بالقرب من إسرائيل لإظهار الدعم، وفقًا لمسئولين مطلعين.

ووفقا لما أوردته شبكة إن بي سي الأمريكية، يمكن أن تبدأ التحركات فورا، لكن جميع العتاد، وتحديداً السفن، لن تكون في مكانها لعدة أيام.

ووفقا للشبكة، تعمل الولايات المتحدة أيضًا على وضع خطط لعملية إجلاء محتمل لمساعدة رعاياها داخل إسرائيل على الخروج.

وأوضحت إن بي سي، أنه إلى اللحظة لم يتم اتخاذ أي قرار أو أمر بأي شيء، لكن المسئولين يعملون على تلك الخيارات، بما في ذلك خيار إجلاء بعض الأمريكيين على متن سفن البحرية لإيصالهم إلى بر الأمان.