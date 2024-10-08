محافظ الغربية يكرم 28 طالبا وطالبة لفوزهم ببطولة الجمهورية لشطرنج المدارس

كرم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، 28 طالبا وطالبة لفوزهم ببطولة الجمهورية لشطرنج المدارس، والتي أقيمت في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي الــ 226.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، والدكتورة مني يحيي مستشار التربية الرياضة والعسكرية بوزارة التربية والتعليم ، الأستاذ الدكتور صبحي حسنين مستشار التعليم العالي للشؤون الرياضية، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد السيد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج.



وفي كلمته هنأ المحافظ الفائزين في البطولة، مشيرا إلى ان أهمية البطولة تتمثل في تنمية قدرات اللاعبين والمساهمة في صقل مهاراتهم، مؤكدا أن بطولة الجمهورية لشطرنج المدارس، تعتبر فرصة قيمة للنشء والشباب لتطوير قدراتهم الإبداعية والذهنية من خلال لعب الشطرنج، حيث يمكن لهذه اللعبة أن تساهم في تنمية مهارات التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات المنطقية.



وقام محافظ الغربية ، بتسليم جوائز البطولة والتي أقيمت لمدة يوم واحد وشارك فيها 347 طالبا من مختلف المراحل التعليمية من 16 محافظة على مستوى الجمهورية، فسلم 28 فائزا الميداليات وشهادات التقدير وجوائز مالية قيمة للفائزين من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفي ختام التكريم تبادل الحضور الدروع التذكارية.