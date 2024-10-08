لماذا توصي الولايات المتحدة مواطنيها بعدم السفر إلى رواندا؟

أصدرت الولايات المتحدة ، أمس الاثنين توجيهات إلى مواطنيها بعدم السفر إلى رواندا بسبب انتشار فيروس ماربورج الخطير جدا.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تنصح مواطني الولايات المتحدة بـ"إعادة النظر" في أي رحلة يعتزمون القيام بها إلى هذا البلد نظرا لوجود فيروس ماربورج على أراضيه.

ورفعت الوزارة إرشادات السفر المتعلقة برواندا من تحذير الفئة الثانية إلى تحذير من الفئة الثالثة على مقياس من 4 فئات تصاعدية. ويعني تحذير الفئة الثالثة "لا تسافر إلى هناك"، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

ومنذ الإعلان عن أولى الإصابات بماربورج في 28 سبتمبر الماضي، ارتفع عدد المصابين الذين قضوا جراء الإصابة بالفيروس إلى 12 شخصا، معظمهم من العاملين في المجال الطبي. وتصل نسبة الوفاة بهذا الفيروس إلى 88%.

وبحسب وزارة الصحة الرواندية، فقد تم تسجيل نحو 41 حالة إصابة في عموم البلاد.

ويسبب الفيروس الخطر للغاية حمى شديدة غالبا ما تكون مصحوبة بنزيف يؤثر على العديد من أعضاء الجسم، وهو جزء من عائلة الفيروسات الخيطية التي ينتمي إليها أيضا فيروس إيبولا الذي تسبب بالعديد من الأوبئة الفتاكة في أفريقيا.