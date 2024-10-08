إصابة نحو 50 فردا في حادث حافلة في ألمانيا

أصيب نحو 50 فردا في حادث حافلة بمدينة ريجنسبورج الألمانية مساء أمس الاثنين.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الثلاثاء أن من بين المصابين 13 فردا أصيبوا بجروح خطيرة، لكنهم ليسوا في حالة مهددة للحياة.

وبحسب البيانات، اصطدمت حافلتان كانتا تسيران واحدة تلو الأخرى على جسر نيبيلونجن فوق نهر الدانوب مساء أمس. ولم يتضح بعد سبب الحادث.

ووفقا لمتحدثة باسم الشرطة، انتشر في الموقع حوالي 30 فرد شرطة وحوالي 110 أفراد من قوات الإطفاء وحوالي 170 عامل إنقاذ بالإضافة إلى مروحية إنقاذ.

كما تعرضت حافلة لحادث في مدينة دريسدن في وقت سابق أمس الاثنين. وبحسب قوات الإطفاء، أصيب 30 شخصا في الحادث، من بينهم اثنان في حالة خطيرة. وانحرفت الحافلة إلى المسار المعاكس على طريق مزدحم لأسباب غير معروفة واصطدمت بشجرة ثم بشاحنة صغيرة.