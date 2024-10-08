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بسبب الهجرة.. ارتفاع عدد سكان بريطانيا لـ68.3 مليون نسمة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 6:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 6:17 م

أظهرت بيانات بريطانية رسمية نشرت، اليوم الثلاثاء، أن عدد سكان بريطانيا زاد بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 68.3 مليون نسمة بحلول منتصف عام 2023، مرجعا ذلك إلى معدلات الهجرة المرتفعة.
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن صافي الهجرة الدولية كان المساهم الرئيسي في زيادة عدد السكان بجميع الدول الأربع المكونة للمملكة المتحدة، وهي إنجلترا وويلز وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية، في العام حتى منتصف عام 2023، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.
وانخفض التغير الطبيعي في عدد السكان، وهو الفرق بين المواليد والوفيات، بنحو 16 ألفا و300. وكانت التوقعات السابقة من مكتب الإحصاء الوطني تشير إلى أن القراءة السلبية لن تحدث حتى منتصف ثلاثينيات القرن الـ21.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن عدد السكان نما بشكل أسرع في إنجلترا وويلز، حيث شهد كلاهما زيادة بنسبة واحد%، مقارنة بأسكتلندا التي سجلت نموا 0.8% وأيرلندا الشمالية التي سجلت زيادة 0.5%.
وشهدت بريطانيا معدلات هجرة عالية في السنوات القليلة الماضية من مهاجرين اقتصاديين وأولئك الذين يصلون عبر معابر غير نظامية في قوارب صغيرة.
وتسببت الهجرة القياسية في ارتفاع عدد سكان إنجلترا وويلز بنحو 610 آلاف في منتصف عام 2023، وهو أكبر ارتفاع سنوي في 75 عاما.
وبلغ صافي الهجرة إلى بريطانيا في عام 2015، العام الذي سبق استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 329 ألف شخص.

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