 المنظمة العربية لحقوق الإنسان: لا يزال مخطط تهجير الفلسطينيين قائما - بوابة الشروق
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المنظمة العربية لحقوق الإنسان: لا يزال مخطط تهجير الفلسطينيين قائما

أحمد السعدني
نشر في: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 4:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 4:50 م

عصام يونس: أخطر ما يواجهنا هو استكمال المشروع الصهيوني

قال نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عصام يونس، إن الصراع مع إسرائيل لم يبدأ في السابع من أكتوبر، مؤكدا أن ما حدث قبل السابع من أكتوبر 2023 كان بالغ الفجور.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة تحت عنوان "أكتوبر من النصر إلى الطوفان.. دروس الماضي والحاضر وآفاق المستقبل"، اليوم، بنقابة الصحفيين.

وأضاف: "ما قبل السابع من أكتوبر كان يشهد استيطانًا وتدميرًا للمنازل والمساكن، وقتل آلاف الأطفال والنساء والشيوخ".

ودلل بأن "عام 2022 شهد نسبة استيطان هي الأعلى منذ عام 1967".

وأضاف: "أخطر ما يواجهنا هو استكمال المشروع الصهيوني والآن توفرت فرصة لتدمير قطاع غزة والوحدات والبنى التحتية وقتل العائلات وتدمير المصالح الحكومية ودفع السكان خارج غزة".

وأكد أن لولا وقوف مصر لكان تم تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة، معقبًا: "ولكن لا يزال المخطط قائمًا".

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