ارتفاع حاد في أسعار النفط بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

غيرت أسعار العقود الآجلة للنفط اتجاهها في ختام تعاملات اليوم الاثنين لترتفع بشدة بعد تراجعها في بداية التعاملات. وجاء الارتفاع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من اضطراب الإمدادات النفطية من الخليج العربي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 76ر2 دولار أي بنسبة 71ر3% إلى 14ر77 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 8 أسابيع. كما ارتفع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 88ر2 دولار أي بنسبة 69ر3% إلى 93ر80 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك في ظل تزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع المسلح في الشرق الأوسط، مما يهدد باضطراب طويل المدى للإمدادات النفطية من الشرق الأوسط التي تنتج حوالي ثلث الإمدادات العالمية.

وبحسب التقارير كثف الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية على قطاع غزة والعاصمة اللبنانية بيروت بشكبل متزامن في الذكرى السنوية الأولى لهجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حركة حماس ضد المستوطنات والقواعد الإسرائيلية في غلاف غزة.

وأسفرت غارات إسرائيلية على مسجد ومدرس قديمة تم تحويلها إلى مراكز إيواء في قطاع غزة أمس الأحد عن مقتل عدة فلسطينيين بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس، في حين يقول الجيش الإسرائيلي إن نشطاء حماس كانوا يختبئون في المكانين.

في الوقت نفسه يعتزم تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط بدء زيادة الإنتاج اعتبارا من أول ديسمبر المقبل بعد أن خفضه خلال السنوات الأخيرة لدعم الأسعار في ظل تراجع الطلب العالمي على النفط.