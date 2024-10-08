إعادة تأهيل ورصف الطرق الداخلية الحيوية بمدينة أبورديس

تفقد اللواء سامح المتولي، رئيس مدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، ومشروعات رصف الطرق والتجميل الجاري تنفيذها ب المدينة إطار خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وذلك لمتابعة مراحل التنفيذ، والوقوف على المعوقات التي تواجه سير العمل لحلها.

وقال رئيس المدينة، إنه جاري إعادة تأهيل ورصف الطرق الداخلية الحيوية بالمدينة، لتسهيل حركة المرور، مشيرًا إلى أنه أكد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز الأعمال، مع مراعاة معايير الجودة في التنفيذ والتأكد من استخدام المواد المناسبة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن أعمال التجميل تشمل إضافة المساحات الخضراء والاهتمام بمظهر العام للمدينة، بما يساهم في تعزيز السياحة المحلية، واستعادة خطوط التنظيم الخاصة بتوسيع الطرق، وإنشاء أرصفة لمنع الاشغالات، وتطوير البنية التحتية بالكامل لرفع مستوى المعيشة للمواطنين، بتكلفة تقدر بنحو 38 مليون ضمن الخطة الاستثمارية.

وأكد أن جميع الجهات المعنية تعمل بتنسيق تام لإنجاز هذه المشروعات في أقرب وقت ممكن، كما أشاد بتعاون المواطنين مع الجهات التنفيذية لتسريع وتيرة العمل، وتحقيق النتائج المرجوة.