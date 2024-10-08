تعرف على الأراضي التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية للاستثمار في دمياط الجديدة

أكد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طرح قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة متعددة تشمل التجاري، الإداري، السكني، الترفيهي، والتعليمي، بمساحات مختلفة في عدة مناطق بمدينة دمياط الجديدة. هذه الأراضي متاحة بنظام التخصيص الفوري خلال الفترة من 1 وحتى 15 أكتوبر الجاري، بهدف تلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

وأوضح الدكتور خلف الله في بيان اليوم، أن تلك الأراضي تقع في المنطقة المركزية "ب"، ومركز الحي الخامس، وشمال المجاورة 15 بالحي الثالث. وتشمل:

القطعة الأولى رقم 37/1: بمساحة 630 مترًا مربعًا، سعر المتر 42,290 جنيه، مخصصة بنشاط تجاري إداري سكني، وتحتوي على محلات أرضية، ميزانين، ودورين علويين بارتفاع 15 مترًا، مع اشتراطات بنائية تغطي 60% من مساحة الأرض.

القطعة الثانية رقم 42: بمساحة 478 مترًا مربعًا، سعر المتر 31,575 جنيه، بنشاط تجاري إداري سكني، تشمل محلات أرضية، ميزانين، ودور أول علوي بارتفاع لا يتجاوز 12 مترًا.

القطعة الثالثة رقم 6: بمساحة 438 مترًا مربعًا، سعر المتر 35,670 جنيه، بنشاط مشابه، مع اشتراطات بارتفاع لا يتجاوز 12 مترًا.



كما أتاح الجهاز قطعة الأرض رقم 1 شمال المجاورة 15 بالحي الثالث بنشاط تجاري إداري سكني ترفيهي، بمساحة 2333 مترًا مربعًا وسعر 31,290 جنيه للمتر. الاشتراطات تتضمن معامل إشغال 1.2 وارتفاع 12 مترًا. كما تتطلب الالتزام بقيود الارتفاع، توفير أماكن انتظار سيارات، والالتزام بشروط الدفاع المدني والاشتراطات الفنية للتصميم.

مدة تنفيذ جميع المشاريع تصل إلى 3 أعوام من تاريخ استلام الأراضي، مع إمكانية تعديل المساحات طبقًا للتحديد النهائي الصادر من إدارة المساحة بالجهاز.