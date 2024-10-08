سلط تقرير صحفي إنجليزي الضوء على آخر مستجدات مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح، الدولي المصري، من أجل التوقيع على عقد جديد.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول الذي انضم إليه في 2017، بنهاية الموسم الجاري.

ووصلت مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح لطريق مسدود- بحسب وصف «ليفربول إيكو»- والحال نفسه بالنسبة لمفاوضات النادي مع الثنائي ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك ثنائي خط الدفاع.

وقالت صحيفة «تليجراف» إنه وعلى الرغم من اتصال النادي الدائم مع الثلاثي، فإن المحادثات لم تجد أرضية مشتركة، وأن إمكانية التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف لا يمكن حدوثه في الوقت الحالي.

في سياق قريب، ارتبط محمد صلاح بالانتقال للمملكة العربية السعودية، عن طريق بوابة أهلي جدة السعودي، إذ قال تقرير شبكة «Caught Offside» العالمية، إن نادي الأهلي السعودي دخل في مفاوضات لضم محمد صلاح.

وأوضحت التقارير أن هناك مفاوضات بين ممثلي محمد صلاح وأهلي جدة السعودي، من أجل إبرام التعاقد مع النجم المصري.