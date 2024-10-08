سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المجلس منذ توليه المهمة حقق 3 بطولات قارية مشيرًا إلى أنه يتمنى حصد لقب السوبر المصري.

وقال لبيب في تصريحات خلال افتتاح المركز الإعلامي الجديد لنادي الزمالك: «دايما بحب أقول واكرر أن نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر».

وأضاف: «بشكر أحمد خالد حسانين على فكرته في المركز الإعلامي الجديد لنادي الزمالك وبذل مجهود كبير، احنا مجلس إدارة فيه 12 شخص ودائما بقول مفيش فارق بين رئيس وعضو والكل شغال لصالح الزمالك ومعانا الدكتور عبدالله جورج».

وأوضح: «امبارح افتتحنا صرح طبي كبير في النادي والنهارده المركز الاعلامي للنادي، الحمدلله ربنا كرمنا منذ وصلنا بثلاث بطولات قاريه منهم بطولة للبنات وبطولتين في كرة القدم وباذن الله ربنا يكرمنا في السوبر المصري الجاي ونحققه».