البيت الأبيض يواصل النقاشات مع إسرائيل بشأن الرد على هجوم إيران

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنهم يواصلون إجراء مناقشات مع إسرائيل بشأن ردها على الهجوم الإيراني.

وأضاف البيت الأبيض: "نسعى للتوصل لوقف لإطلاق النار لتمكين النازحين من العودة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وتابع: "ملتزمون بأمن إسرائيل والرئيس (جو) بايدن بحث أمس مع الرئيس الإسرائيلي الحاجة إلى السلام في المنطقة".

كما أكد البيت الأبيض أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أربعة مسئولين أمريكيين إن إدارة بايدن أصبحت في الأسابيع الأخيرة، غير واثقة ومرتابة بشكل متزايد في ما تقوله الحكومة الإسرائيلية عن خططها العسكرية والدبلوماسية في الحرب متعددة الجبهات التي تخوضها.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسئولين – لم يسمهم - أن إدارة بايدن لا تعارض رد إسرائيل على الهجوم الإيراني، لكنها تريد أن يكون مدروساً.

وقال أحد المسئولين الأمريكيين: "ثقتنا في الإسرائيليين منخفضة للغاية الآن، ولسبب وجيه"، وفق "أكسيوس".

وكشف مسئولان أمريكيان أن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، أخبر وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر خلال مكالمة الجمعة، أن الولايات المتحدة تتوقع "الوضوح والشفافية" من إسرائيل بشأن خططها للانتقام من إيران؛ لأنها ستخلف آثاراً على القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.