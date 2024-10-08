كامل الوزير يطالب النواب ملاك المصانع بالاستفادة من مراكز التدريب بوزارة الصناعة

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أكد الفريق كامل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وجود جهود لتوفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع في القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لعرض استراتيجية تطوير الصناعة وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المصانع وزيادة الإنتاج بما يساعد فى توفير نحو 8 ملايين فرص عمل جديدة لخفض معدلات البطالة.

وأوضح العمل على التأهيل والتدريب الجيد للعمالة بالمصانع، لضمان جودة الإنتاج، بالإضافة إلى تصدير العمالة للخارج.

وقال: "لدينا 41 مركز تدريب، و121 محطة تدريبية، وكذلك مدارس صناعة جيدة مثل السويدى ومحمود العربى، وهذه النماذج الجيدة تساعد فى تخريج عامل جيد والمصانع تتنافس عليه".

وعرض التعاون مع القطاع الخاص فى الاستفادة من الـ41 مركز تدريب التابعين للوزارة، قائلا: "لو كل شركة أو مصنع عاوز ياخد مركز بكامل خدماته، علشان يدرب ويؤهل العمالة، أنا مستعد أتحمل التكلفة لمدة سنة واتنين وتلاثة، من أجل تخريج عمالة مؤهلة فى النهاية".

وخاطب النواب ملاك المصانع داخل القاعة، مثل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، موجها عرضه لهم.

وأكد وجود محددات للتنازل عن الأرض الصناعية للقضاء السماسرة.