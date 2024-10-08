محافظ دمياط يوافق على تخفيض سن القبول بالصف الأولى الابتدائي

وافق الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، على تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائي، وفتح باب القبول ببعض فصول الخدمات الثانوية.

وأوضح "الشهابي"، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن سن القبول بالصف الأول الابتدائي لمدة شهر، أصبح بعد القرار الجديد من مواليد 2 أكتوبر 2018 حتى أول نوفمبر 2018، وذلك تلبيةً لرغبات أولياء الأمور بالنزول بسن القبول لإلحاق أبنائهم بالتعليم الإلزامي للعام الدراسي 2024/2025، ونظرًا لوجود أماكن شاغرة بالصف الأول الابتدائي ببعض مدارس المرحلة الابتدائية بجميع الإدارات التعليمية.

وعلى جانب آخر، قرر المحافظ، النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض فصول الخدمات للمرحلة الثانوية التعليم العام في الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، إلى مجموع 185 درجة، وذلك بفصول خدمات مدرسة سعاد محرم الثانوية بنين، وفصول خدمات مدرسة صادق جاويش الثانوية، بإدارة دمياط التعليمية، وفصول خدمات مدرسة الخياطة الثانوية المشتركة بإدارة عزبة البرج التعليمية، وفصول خدمات مدرسة الشهيد نادر أبو المجد الثانوية بإدارة كفر البطيخ التعليمية، وفصول خدمات مدرسة كفر سعد الثانوية بإدارة كفر سعد التعليمية.

من جانبه أكد الدكتور محمد رمضان، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه بالنسبة للموافقة على النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي سيتم القبول بالمدارس التي بها أماكن شاغرة، بما لا يتجاوز الكثافة المقررة بعدد 40 طالبًا، وسيتم قبول المتقدمين تنازليًا من الأكبر سنًا تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار إلى موافقة محافظ دمياط، على النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض فصول الخدمات، فضلًا عن أنه سيتم القبول وفقًا للكثافات المقررة طبقًا للقواعد المحددة على أن يتم السماح لأى طالب بالتقديم بأي مدرسة بأي إدارة تعليمية طبقًا للمجموع لتحقيق التكامل، ويستمر قبول الطلاب الحاصلين على مجموع المدارس التي لم تدرج في هذه المرحلة.