المقاومة الفلسطينية تشتبك مع قوات الاحتلال وتقصف مقرا شمال ووسط غزة

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية خاصة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح بمنطقة بلوك 2 بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إنها قصفت بالهاون مع ألوية الناصر صلاح الدين مقر التحكم والسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جحر الديك وسط قطاع غزة، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات الفرقة 162 بصدد العمل في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة بقوة جوية وبرية.

وبدورها، جددت وزارة الداخلية بقطاع غزة دعوتها للفلسطينيين في مناطق الشمال إلى عدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال بالإخلاء، قائلة: "الاحتلال يعمل على خداع المواطنين بادعاء وجود ممرات آمنة ومناطق نزوح وقد ثبت كذبه".