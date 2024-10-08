 ثروت سويلم: لا تواجد موانع من ترشحي لاتحاد الكرة - بوابة الشروق
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ثروت سويلم: لا تواجد موانع من ترشحي لاتحاد الكرة

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 1:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 1:39 ص

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أنه يحسم موقفه حتى الآن من الترشح على أي منصب داخل اتحاد الكرة.

أضاف سويلم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "+90" على قناة النهار: "اتحاد الكرة بيتي ولا توجد أي موانع من ترشحي، والرغبة موجودة بالتأكيد".

وتابع عضو رابطة الأندية: "لم أتشاور مع أي شخص حتى الآن حول الترشح، والانتخابات لها حسابات خاصة، وسأنتظر لحين الترتيب مع قائمة".

واختتم ثروت سويلم: "الموسم الجديد قد يشهد زيادة في عدد الجماهير، وأفضل على المستوى الشخصي التحكيم الأجنبي في بطولة السوبر المصري المقبلة من أجل حماية التحكيم المصري".


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