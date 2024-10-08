شولتس يعرب عن تفهمه لقرار بايدن تأجيل زيارته لألمانيا بسبب إعصار ميلتون

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تفهمه لقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تأجيل زيارته المزمعة لألمانيا بسبب إعصار ميلتون، الذي يقترب من الولايات المتحدة.

وفي تصريحات لمحطة "آر تي إل" التلفزيونية، قال شولتس اليوم الثلاثاء :" لو كانت مثل هذه العواصف العنيفة ستضرب بلدي، لكنت سأتخذ نفس القرار"، وذكر أن لقاءه مع بايدن كان من الممكن أن يكون "لقاء مهما للغاية"، وأكد أنه سيتم تعويضه.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن بايدن أجل رحلته إلى ألمانيا وأنجولا بسبب إعصار ميلتون الذي يتجه نحو ولاية فلوريدا. ولم تقدم الحكومة الأمريكية تفاصيل حول موعد استكمال بايدن لهذه الرحلات، في حين تنتهي ولايته في يناير المقبل.