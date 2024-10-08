رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة يتفقد مزارع جنوب سيناء



أجرى الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة والمهندس محسن على، بالإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، زيارة لمديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، للوقوف على أهم المعوقات التي تواجه العاملين بالمديرية، والاستماع لمطالب المزارعين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالنهوض بالقطاع الزراعي على أرض المحافظة.

وكان في استقبالهم الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، مقدمًا الشكر والتقدير للاهتمام بقطاع الزراعة بالمحافظة، والحرص على دعم وتوفير ما يلزم من مساعدات لتشجيع وتطوير العمل من أجل تحقيق المزيد من التنمية الزراعية المستدامة على أرض سيناء.

والتقى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالوزارة، مع العاملين بإدارة المكافحة بالمديرية، لمناقشتهم حول آليات العمل بالإدارة، مؤكدًا على حرص الوزارة لتنمية وتطوير قطاع الزراعة بجنوب سيناء، من خلال تلبية كافة الاحتياجات للارتقاء وتحسين جودة الأعمال والأنشطة الزراعية، والتأكد من جودة المخرجات واستدامة هذه الأنشطة.

وأكد أن الوزارة تسعى نحو العمل من خلال مؤسسات الجيل الرابع التي تعتمد على الإنتاج الذاتي.

كما توجه رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالوزارة، لزيارة عددًا من المزارع وأحواض سمكية وخلايا الطاقة الشمسية بمدينة طور سيناء. لتفقد العمل والتواصل مع المزارعين، والتعرف على المشكلات التي تواجههم، والتعرف على الأمراض والآفات والإجراءات التي تتبع للوقاية أو العلاج من الأمراض بأشجار النخيل والليمون والمانجو.

وأوضح أنه سيجري عقد برامج تدريبية لتوعية المزارعين، والمهندسين الزراعيين بمديرية الزراعة لحثهم على تجديد وتحديث المعلومات والبحث الدائم في أحدث ما وصل إليه العلم من أبحاث وتطبيقات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن العلم يجب أن يخدم المجتمع.

وأشاد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بالدور الذى تؤديه المديرية من نشاط وجهد كبير، والذي انعكس على رضا المزارعين خلال الجولة.