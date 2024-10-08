أمير توفيق: سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد قندوسي وكل من تجاوز في حقي

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن موقفه القانوني فيما يخص أزمته مع لاعب النادي أحمد قندوسي وكل من تجاوز في حقه الفترة الماضية.

قال أمير توفيق في مقابلة مع برنامج «الكرة مع فايق» على قناة «إم بي سي مصر»:" موقفي القانوني بصفتي العملية راضي تمام عن قرار النادي وأشكرهم جميعا".

أضاف:" موقفي الشخصي وكلت المستشار أشرف عبد العزيز بكل الإجراءات من أجل حفاظ حقي القانوني وسأقدم بلاغ للنائب العام ضد قندوسي، وقمت بعمل توكيل".

أشار أمير توفيق:" كل من ادعى عليا في هذا الموضوع بدون أي مستند هناك بلاغ للنائب العام، وهذا الكلام سينطبق على الجميع باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم".

أوضح أمير توفيق:" أتواجد في الأهلي منذ ديسمبر 2018 عملت 39 صفقة في الأهلي، والجميع يعلم من هو أمير توفيق، اتهامي في زمتي بالتربح من الصفقات دمرني ودمر أسرتي".