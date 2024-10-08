 اعتقالات خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في أمستردام - بوابة الشروق
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اعتقالات خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في أمستردام

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 4:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 4:52 ص

 تم اعتقال عشرات الأشخاص في تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في أمستردام، وفقا لما أفادت به الشرطة يوم الاثنين.

وذكرت التقارير أن المتظاهرين لم يلتزموا بتوجيهات السلطات، مما أدى إلى إلغاء التظاهرة.

وحاول المتظاهرون الوصول إلى ساحة دام المركزية في العاصمة الهولندية، حيث كان يُقام في نفس الوقت تجمع لإحياء ذكرى ضحايا هجوم حماس. ونتيجة لذلك، تدخلت الشرطة باستخدام وحدات متنقلة وخيول وكلاب.

ونظم مئات الأشخاص احتجاجات جالسين في عدة محطات للقطارات في جميع أنحاء البلاد، لدعم حقوق الفلسطينيين. وذكرت الشرطة أن هذه التجمعات كانت مسجلة وبدأت سلمية في البداية.


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