ماذا قال إيلون ماسك عن ترامب والانتخابات الأمريكية في أحدث ظهور إعلامى له؟

يكثّف الملياردير إيلون ماسك جهوده لدعم عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وأعلن أنه يؤيد المرشح الجمهوري "بشكل مطلق" خلال مقابلة مع المذيع المحافظ تاكر كارلسون.

وكان ماسك، مالك منصة "إكس" وشركتَي "تسلا" و"سبايس إكس" حاضرا السبت في تجمّع انتخابي للرئيس السابق، وقد أكّد أن دونالد ترامب يجب أن يفوز في الخامس من نوفمبر "للحفاظ على الدستور والديمقراطية".

وفي مقابلته التي استمرت ساعتين مع تاكر كارلسون وبثّت أمس، كرّر ماسك تصريحه. وقال للمذيع السابق في قناة "فوكس نيوز"، "رأيي هو أنه إذا لم يفز ترامب بهذه الانتخابات، ستكون هذه انتخاباتنا الأخيرة"، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

واتّهم إيلون ماسك، بدون تقديم أدلة، المعسكر الديمقراطي بنقل مهاجرين "غير نظاميين" إلى عدد من الولايات الرئيسية حتى يحصلوا في النهاية على الجنسية الأمريكية ويصوتوا للديمقراطيين.

وأكّد ماسك: "اليوم، يصل الفرق في الأصوات في الولايات المتأرجحة في بعض الأحيان إلى 10 آلاف أو 20 ألف صوت. فإذا، ماذا سيحدث إذا وضعت مئات الآلاف من الأشخاص في كل ولاية رئيسية؟".

وأضاف: "وبالتالي، فإن توقعاتي هي أنه إذا كانت هناك أربع سنوات أخرى من إدارة الديموقراطيين، سيحصل عدد كبير من المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية على الجنسية... لن تكون هناك أي ولايات متأرجحة في الانتخابات المقبلة، وستكون هذه دولة الحزب الواحد"، على حد تعبيره.

وخلال المقابلة مع كارلسون، قال ماسك إنه يقدّم دعمه الكامل لترامب. وعندما سأله كارلسون ممازحا "إذا خسر (ترامب)، سيكون من الصعب عليك التظاهر بأنك لم تدعمه مطلقا"، أجاب "أنا أؤيده بشكل مطلق يا عزيزي!".