مكتب نتنياهو: لا جدوى من زيارة جالانت لواشنطن حاليا

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه "لا جدوى من زيارة وزير الدفاع يوآف جالانت لواشنطن طالما لم يُتخذ بعد قرار رسمي بشأن طبيعة الرد على إيران".

وأضاف مكتب نتنياهو، خلال بيان، أن الشخص الذي يجب أن يجري المحادثات بشأن ملف إيران مع الأمريكيين هو رئيس الحكومة، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جهته، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدر مطلع قوله إن هناك جهودا لجدولة اتصال بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو، ومن المتوقع أن يتم الاتصال خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية بتأجيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى الولايات المتحدة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من جالانت تأجيل رحلته إلى الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضافت القناة أن نتنياهو أبلغ جالانت بعدم سفره لواشنطن قبل اتصاله بالرئيس الأمريكي جو بايدن وموافقة مجلس الوزراء الأمني (الكابينت) على طبيعة الرد على إيران.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الجانب الأمريكي مصدوم من تأجيل نتنياهو زيارة جالانت إلى واشنطن.