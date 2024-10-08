محمد هاني يتخلص من الركبة الصناعية بعد 6 أسابيع

حدد نادي الأهلي تطورات إصابة لاعبه محمد هاني ظهير أيمن الفريق الذي يعاني من جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة.

وسبنزع محمد هاني الركبة الصناعية بعد ستة أسابيع، والتي اضطر للاستعانة بها عقب الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الصليبي الخلفي خلال مباراة السوبر الإفريقي.



ويسابق اللاعب الزمن في تنفيذ البرنامج التأهيلي من أجل تقليص فترة ابتعاده عن الملاعب والعودة سريعًا للمشاركة مع زملائه في المباريات.

وسيجري محمد هاني أشعة جديدة للاطمئنان على حالة الرباط الصليبي الخلفي، يتحدد موعد ‏المرحلة الثانية من التأهيل.‏

وأكد الجهاز الطبي ارتياحه لخطوات العلاج التي تسير بخطى مميزة، خاصة ‏وأن اللاعب يستجيب لكافة توجيهات الطبيب بأعلى درجة.