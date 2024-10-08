الخارجية الأمريكية: موافقة حزب الله على وقف إطلاق النار متأخرة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن موافقة حزب الله اللبناني على وقف إطلاق النار دون ربط ذلك بحرب غزة متأخرة وسببها تعرضه للضرب.

وأضافت الخارجية الأمريكية: "ندعم العملية العسكرية الإسرائيلية المحدودة في جنوب لبنان وحزب الله لم ينسحب من مواقعه هناك"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وتابعت: "نرغب في رؤية حل دبلوماسي للقتال في جنوب لبنان لكن نؤيد حق إسرائيل في ضرب بنية حزب الله"، مشيرة إلى أن "حزب الله لا يزال يرفض تطبيق القرار 1701 والانسحاب إلى ما وراء الليطاني".

وأوضحت الوزارة الأمريكية أن موقفها هو أن "يتمكن اللبنانيون من كسر قبضة حزب الله على مقدرات بلدهم"، مضيفة: "نجري نقاشات مع حلفائنا في المنطقة لبحث سبل التطبيق الكامل للقرار 1701".