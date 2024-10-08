استطلاع رأي: 77% من الإسرائليين يفضلون استعادة الأسرى وإنهاء الحرب على غزة

كبدت الحرب على غزة وخاصة بعد مرور عام عليها دولة الاحتلال خسائر بشرية واقتصادية فادحة؛ ما أدى إلى زيادة الرغبة لدى المستوطنين في اللجوء إلى الحل التفاوضي، وذلك وفقا لما أظهره أحدث استطلاعات الرأي بذلك الصدد.



ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن استطلاع للمؤسسة الديمقراطية الإسرائيلية، أن 77% من المشاركين يفضلون استعادة الأسرى عن هزيمة المقاومة الفلسطينية.

وأكد 53% من المشاركين رغبتهم في إنهاء الحرب فورًا بعد عام كامل من القتال.

يذكر أن نسبة المتنازلين عن هدف هزيمة المقاومة ارتفعت من نحو 44% يناير الماضي إلى 77% في الاستطلاع الأخير.

وأوضح الاستطلاع الكثرة النسبية للإسرائيليين المتنازلين عن منع الفلسطينيين من إقامة دولة مستقلة، حيث أيد 39% من المشاركين قيام دولة فلسطينية مستقلة وحل الدولتين.