 استطلاع رأي: 77% من الإسرائليين يفضلون استعادة الأسرى وإنهاء الحرب على غزة - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 12:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

استطلاع رأي: 77% من الإسرائليين يفضلون استعادة الأسرى وإنهاء الحرب على غزة

أدهم السيد
نشر في: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 10:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 10:48 ص

كبدت الحرب على غزة وخاصة بعد مرور عام عليها دولة الاحتلال خسائر بشرية واقتصادية فادحة؛ ما أدى إلى زيادة الرغبة لدى المستوطنين في اللجوء إلى الحل التفاوضي، وذلك وفقا لما أظهره أحدث استطلاعات الرأي بذلك الصدد.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن استطلاع للمؤسسة الديمقراطية الإسرائيلية، أن 77% من المشاركين يفضلون استعادة الأسرى عن هزيمة المقاومة الفلسطينية.

وأكد 53% من المشاركين رغبتهم في إنهاء الحرب فورًا بعد عام كامل من القتال.

يذكر أن نسبة المتنازلين عن هدف هزيمة المقاومة ارتفعت من نحو 44% يناير الماضي إلى 77% في الاستطلاع الأخير.

وأوضح الاستطلاع الكثرة النسبية للإسرائيليين المتنازلين عن منع الفلسطينيين من إقامة دولة مستقلة، حيث أيد 39% من المشاركين قيام دولة فلسطينية مستقلة وحل الدولتين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك