إعلام دمياط ينفذ ندوة تثقيفية عن نصر أكتوبر وعزيمة البناء

نظم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة «تثقيفية بعنوان نصر أكتوبر بين إرادة النصر وعزيمة البناء» بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بدمياط، في قاعة مكتبه المدرسة الثانوية الزخرفية للبنات.

وأوضح السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، في بيان له اليوم، أن انتصار أكتوبر 1973 مازال رمزا لإرادة الشعب المصري، وقدرته على تخطى كل الصعاب، ورمزا لعظمة جيشها ودرعها الحصين، الذي سجل أعظم البطولات العسكرية في تاريخنا المعاصر، مشيدا بحرص القيادة السياسية، على تطوير و بناء قوة عسكرية تحقق الإرادة والقدرة على الدفاع عن أمننا القومي، والحفاظ على مقدرات الوطن.

وتناول الكاتب والأديب الكبير سمير الفيل، بعضا من أعماله الأدبية عن حرب أكتوبر التي تناولها من الجانب الإنساني، كما أكد أن بطولات أبناء القوات المسلحة المصرية، وثقها التاريخ عبر صفحاته الخالدة، كما وثقها المصريون في أعماق قلوبهم ووجدانهم.

كما أكد محمد حمزاوي، مدير إدارة دمياط التعليمية، أن الانتماء وحب الوطن والإخلاص والتعاون وتحمل المسئولية الوطنية، واصطفاف الشعب خلف قواته المسلحة من أهم أسباب النصر، وأهم أسباب بناء المجتمع وتحقيق التنمية والتقدم.

وتابع محمد قوره مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية و التعليم، أن أبطال حرب أكتوبر هم النموذج الحقيقي الذي يجب أن يحتذى شبابنا بهم في العطاء والتضحية، من أجل رفعة وطننا وتحقيق آماله وتطلعاته.