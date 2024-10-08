أوديسا: هجوم روسي يودي بحياة أوكراني وإصابة خمسة أجانب

أفادت مدينة أوديسا الأوكرانية الساحلية المطلة على البحر الأسود بتعرضها لهجوم بصواريخ باليستية روسية.

وقال حاكم المنطقة العسكرية في جنوب أوكرانيا، أوليه كيبر، على منصة التواصل الاجتماعي تليجرام يوم الاثنين، إن صاروخا أصاب سفينة مدنية، مما أدى إلى مقتل مواطن أوكراني /60 عاما/.

وأصيب خمسة أجانب بجروح، حسب قوله. وكانت السفينة تبحر تحت علم دولة جزيرة بالاو في المحيط الهادئ.

ووفقا للسلطات، كان الهدف من الهجمات الروسية مرة أخرى هو البنية التحتية للميناء.

وأفادت تقارير بأن الأوكراني الذي قُتل كان يعمل لدى شركة خاصة مسؤولة عن حمولة السفينة، حسب تصريح كيبر. ولم ترد على الفور تفاصيل عن الحمولة نفسها أو هوية الأجانب المصابين.

وأفادت السلطات بأن سفينة مدنية تضررت خلال هجمات روسية بطائرات مسيرة ليلة الأحد. بينما تؤكد أوكرانيا أن هذه السفن مدنية، تدعي وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت أهدافا عسكرية. وتزعم روسيا أن السفن المدنية تنقل سرا أسلحة للحرب في أوكرانيا، لكن لا يوجد دليل على ذلك.