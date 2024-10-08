كشفت الفنانة سلوى عثمان عن إصابتها بارتفاع ضغط الدم بعد مشهد بكائها الشهير في مسلسل "البرنس"، خلال موسم دراما 2020، قائلة: "الجمهور بعد العرض قال لي حسينا أن ممكن يغمى عليك".

وأوضحت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "مع خيري" المذاع عبر شاشة "المحور" مساء الإثنين، أن هذا الدور كان أول دور يحقق لها رواجا واسعا ويجعلها "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعربت عن سعادتها بهذا النجاح: "كنت سعيدة جدًا، أول مرة أكون تريند، رغم أني كنت أمثل مثل أي دور؛ لكن المشهد حقق ضجة كبيرة لم أتوقعها وفرحتني جدا".

وردت على سؤال الإعلامي خيري رمضان، حول شعورها بـ "الحرمان من النجومية لسنوات طويلة رغم موهبتها"، قائلة: "ربنا كاتب كل شيء ممكن تأتي النجومية متأخرة، أو لا تأتي من الأساس".

وأوضحت أنها لا تحب التودد للآخرين أو الضغط عليهم أو تكوين علاقات اجتماعية؛ لخدمة مصالحها المهنية، قائلة: "لا أحب التحدث إلى أحد أو الضغط عليه أو الانضمام إلى الشلل، صحيح العلاقات المتشابكة في الوسط مهمة، وأن الممثلين يكونوا أصدقاء للمنتج لكن أنا كنت العكس".