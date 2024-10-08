كشف أمير توفيق، المدير التنفيذي الحالي لشركة الكرة في النادي الأهلي، عن كواليس فشل التعاقد مع العديد من الصفقات التي سعى المارد الأحمر لإنهائها الفترة الماضية، وحقيقة رغبة الأهلي في ضم بن شرقي.

قال أمير توفيق في مقابلة مع برنامج «الكرة مع فايق» على قناة «إم بي سي مصر»:" محمد كوناتيه؟ لم نضمه لأنه مرفوض فنيا من إدارة الكشافة، كولر كان يريده ولكن حدث تناقش بأن غير مناسب للأهلي فنيا".

أضاف أمير توفيق:" بغداد بونجاح؟ لم يحدث معه كلام نهائي، مرتبه في قطر يصل إلى أرقام كبيرة بعيدة عن فريقنا تمام، ولم يتم طرحه من الأساس".

تابع:" التفكير في ضم بن شرقي؟ في صيف 2024 بعد انتهاء تعاقد بن شرقي مع الريان القطري؟ وكيل بن شرقي هو وكيل أشرف داري، كان ممكن يكون في الصورة، ولكن في النهاية لم نأخذ قرار بإنهاء الصفقة، لكنه لم يتم رفضه فنيا، لم نأخذ قرار لأجل الزمالك؟ ليس صحيحا، لم أتلقى كلام من إدارة النادي بشأنه، كنت أعلم بذهابه إلى الريان رغم الحديث عنه في الزمالك، وكولر لم يطلبه".

أشار:" جوستافو سوزا مهاجم جيونبوك الكوري؟ كان قريبا بالفعل وأنهينا كل التفاصيل والنادي رفض رحيله، اللاعب حاول كثيرا ووقع معنا بالفعل كنا نريد قدومه في سبتمبر والنادي أراد رحيله في ديسمبر ولم تكتمل الصفقة لأننا وقعنا مع وسام أبو علي".

واصل أمير توفيق:" ديبيز لاعب الدوري الصين؟ كان مطروح اسمه لكن في النهاية لم يتم الموافقة على التعاقد معه".

أوضح أمير توفيق:" جاكسون موليكا؟ وقت التفاوض مع اللاعب مهم جدا، كنا نتفاوض مع اللاعب وهو في تركيا وسنه صغير، ناديه القديم يستثمر فيه 3 وربع مليون يورو، طبيعي عندما يتم بيعه وهو لاعب أساسي ويستثمر فيه ناديه من الطبيعي لن يبيعه بأقل من 6 أو 7 مليون يورو، آخر كلام عن موليكا من الأهلي كان في يناير 2023".

أكمل أمير توفيق:" موليكا الآن في السعودية، فترته الأخيرة مع بشكتاش لم تكن جيدة، عندما تتفاوض معه اليوم موقف التفاوض سيكون مختلفا، موليكا ذهب إعارة للسعودية، مرتبه 3 أضعاف ما كان سيتقاضاه في الأهلي، لن نستطيع الوصول إليه، وكولر لم يحزن من فشل التعاقد معه".

واصل أمير توفيق:" لماذ لم نتعاقد مع موليكا من مازيمبي؟ لم يتم طرح اسمه في هذا التوقيت، ولك تكن إدارة التخطيط شكلت في هذا الوقت".

تطرق أمير توفيق للحديث عن صفقات آخرى حاول الأهلي التعاقد معها، قائلًا:" عبد العزيز يعقوبو.. أنهينا كل الأمور وجاء إلى القاهرة ووجدنا أن لديه مشكلة في ركبته وفشلت الصفقة لأسباب طبية، مشاريبوف.. سافرنا إلى النصر وعملنا كشف طبي في الرياض ووجدنا أن لديه انزلاق غضروفي لتفشل الصفقة طبيا أيضا".