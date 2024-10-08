إسرائيل: اعترضنا صاروخا بعيد المدى من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه صاروخا أطلق من اليمن، من مسافة نحو ألفي كيلومتر، وللمرة الثانية ، دوت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل ومن بين ذلك العاصمة تل أبيب اليوم الاثنين، ما أجبر السكان على اللجوء إلى ملاجئ الحماية من الغارات الجوية أو الاستلقاء على الأرض.

ولم تصدر أية تقارير عن وقوع إصابات أو تلفيات.

وقال الجيش ،إنه تم إطلاق الإنذار الأول ضد مقذوفات أطلقت من غزة في الصباح.

وأضاف الجيش، إن شمال إسرائيل تعرض أيضا لهجوم من لبنان، حيث أطلقت حزب الله اللبناني 135 صاروخا في وقت سابق بعد ظهر اليوم.

وتم اعتراض بعض الصواريخ ، في حين سقطت باقي الصواريخ في أراض مكشوفة.

ومرة أخرى لم تصدر أية تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار.







