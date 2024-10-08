 صحة غزة: 12000مريض سرطان بلا علاج.. و700 ألف طفل بدون غذاء - بوابة الشروق
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صحة غزة: 12000مريض سرطان بلا علاج.. و700 ألف طفل بدون غذاء

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 12:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 12:37 ص

أشاد الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بالدور المصري في دعم صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مصر هي "صمام الأمان للفلسطينيين على المستويات الإنسانية والصحية والسياسية".
وناشد خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "TEN" مساء الإثنين، المجتمع الدولي بمساندة مصر من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المستلزمات الطبية والأدوية والمواد الغذائية لدعم صمود الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن القطاع الصحي في غزة يحاول استثمار إمكانياته البسيطة لتقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن "25 ألف جريح لا يتوفر لهم العلاج داخل مستشفيات القطاع".
وكشف عن معاناة القطاع من نقص حاد في 60% من الأدوية الأساسية وأدوية الطوارئ، و83% من المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تدمير 85% من التجهيزات الطبية داخل المستشفيات.
وأضاف أن 65% من القدرات الطبية في غزة تضررت بفعل الحرب الإسرائيلية، مؤكدا أن "مصر هي الداعم الرئيسي للشعب الفلسطيني والمنظومة الصحية والحاضنة العربية والإسلامية الكبيرة للفلسطينيين".
وأشار إلى أن أكثر من 12 ألف مريض سرطان لا يجدون علاجا داخل القطاع، و50 ألف سيدة حامل لا يتوفر لها رعاية صحية، بالإضافة إلى 350 ألف مريض أمراض مزمنة لا يتوفر لهم علاج، و700 ألف طفل ليس لديهم طعام وتغذية خاصة ومتابعة طبية.

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