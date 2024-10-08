الصحة العالمية: 6% من سكان غزة قتلوا أو أصيبوا خلال عام

أعلنت منظمة الصحة العالمية، إن 6% من سكان غزة قتلوا أو أصيبوا خلال عام كامل.

وقالت المنظمة في ذكرى مرور عام على الحرب على قطاع غزة، إن النزاع في غزة أدى خلال عام إلى مقتل 6% من إجمالي السكان أو إصابتهم.

وأضافت أن كثيرًا من المصابين هم من فئات النساء والأطفال ويواجهون إعاقات دائمة، مشيرة إلى أن ما يقرب من 1000 عامل صحي لقوا حتفهم في غزة خلال عام.

وفي لبنان الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي أيضًا، أشارت المنظمة الأممية، إلى أنها تحققت من 36 هجوما على المرافق الصحية منذ أكتوبر الماضي في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، حصيلة جديدة لعدد شهداء وجرحى العدوان الاسرائيلي على القطاع المستمر لليوم 368.

وقالت صحة في غزة، في تحديثها اليوم، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 41 ألفًا و965 شهيدًا، وإلى 97 ألفًا و590 مصابًا وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

في حين قُتل أكثر من 2000 شخص في لبنان، منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، علمًا بأن وتيرة الضحايا زادت بشكل ملحوظ مع تكثيف إسرائيل من عدوانها مؤخرًا.