حزب الله: نؤيد الحراك السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني لوقف إطلاق النار

أعلن نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، تأييد الحراك السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بشأن وقف إطلاق النار.

وقال قاسم، في كلمة متلفزة، اليوم الثلاثاء، إن "حزب الله وحركة أمل على قلب واحد في السراء والضراء".

وحول انتخاب أمين عام جديد للحزب، أوضح أن انتخاب الأمين العام سيتم وفق الآليات التنظيمية وسيعلن عن ذلك في حينه.

وأضاف "القيادة والسيطرة وإدارة الحزب والمقاومة منتظمة بدقة".

ومنذ 8 أكتوبر 2023، بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، غداة اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الحرب الدائرة في غزة لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وارتفع عدد الضحايا، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى 2083 شهيدا و9869 جريحا، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.