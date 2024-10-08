العجيزي يكشف كواليس مباراة الـ 4 ساعات بين الزمالك وسموحة

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كشف هاني العجيزي، المدير الفني لنادي سموحة مواليد 2005، كواليس مباراة الزمالك وسموحة بكأس مصر للناشئين الماراثونية، والتي امتدت ركلات الترجيح بها لتنتهي بنتيجة 38-37 لصالح النادي السكندري.

قال هاني العجيزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»،:" مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر مواليد 2005 استمرت لمدة 4 ساعات تقريبًا".

أضاف:" مباراة الفريقين كانت قوية جدًا وبعد انتهائها بالتعادل لهدف لمثله تم اللجوء لركلات الترجيح، المباراة كانت تُقام على ملعب نادي سموحة المخصص للناشئين، والملعب بدون إضاءة".

تابع:" مع استمرار الركلات كانت الأجواء معتمة مع حلول الليل والجهاز الفني لنادي الزمالك اعترض على استمرار الركلات بسبب عدم تمكن الحراس من رؤية الكرة".

وواصل :" عندما كنا نهدر ركلة الترجيح كان لاعو الزمالك يهدرون في نفس اللحظة، ووصل الأمر إلى إهدار الفريقين لـ3 ركلات متتالية لكل فريق، ثم قررنا رفقة الجهاز الفني للزمالك عدم استمرار الركلات لانعدام الرؤية".

أكمل:" غادرنا ملعب المباراة وذهبنا إلى المطعم لتناول الغذاء وفوجئنا بالمسؤول الإداري يتصل بنا ليخبرنا بأن الحكم قرر استئناف المباراة على ملعب نجيل صناعي آخر.. سيبنا الغدا وروحنا كملنا ركلات الترجيح".

أتم :" استغرقنا ساعة كاملة كفاصل زمني بين الركلات الترجيح الأولى والركلات التي تم استئنافها، خاصةً أن لاعبي الزمالك ركبوا الأتوبيس وتم الاتصال بهم للعودة مرة أخرى".