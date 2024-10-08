 إجلاء بحري لـ2000 تركي من لبنان على وقع تدهور الوضع الأمني - بوابة الشروق
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إجلاء بحري لـ2000 تركي من لبنان على وقع تدهور الوضع الأمني

وزارة الخارجية التركية
وزارة الخارجية التركية
وكالات
نشر في: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 10:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 10:15 ص

أعلنت تركيا، إجلاء نحو 2000 من مواطنيها من لبنان عن طريق البحر غدًا الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن سفينتين تابعتين للبحرية التركية ستغادران الثلاثاء ميناء في مقاطعة مرسين في جنوب تركيا متوجهتين إلى بيروت، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويُقدَّر عدد المواطنين الأتراك المسجلين في القنصلية التركية في لبنان بحوالى 14 ألفا.

وقال مسئولون أتراك، إنهم وضعوا خطط طوارئ لإجلاء مواطنيهم من لبنان بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد.

والأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية التركية إنها حددت إرشادات توجيهية لإجلاء مواطني دول أخرى عبر تركيا، موضحة أن الاستعدادات اللازمة جارية بالتعاون مع حوالى 20 بلدا طلبت دعما.

وتسود اضطرابات حادة في لبنان، في خضم توسيع جيش الاحتلال من عداونه، عبر تكثيف حدة العمليات العسكرية التي تتضمن قصفًا كثيفًا على أغلب مناطق جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية.

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