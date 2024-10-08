المجر تطالب بالانسحاب من قواعد اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي

تطالب المجر بإمكانية الانسحاب من قواعد اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي في رسالة وجهتها إلى المفوضية الأوروبية.

وكتب وزير الشؤون الأوروبية، يانوش بوكا، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أنه كتب إلى مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، بشأن هذا الأمر.

وأوضح أنه في حال تعديل معاهدات الاتحاد الأوروبي للسماح بذلك، فإن بلاده ترغب في اتباع مثال هولندا و"الشروع في الإجراءات المناسبة". وفي الوقت نفسه، تظل المجر ملتزمة بمنطقة شنجن التي تتيح التنقل بدون تأشيرات.

وقال بوكا في رسالته إلى جوهانسون: "تعتقد المجر أن استعادة سيطرة وطنية أقوى على الهجرة هو الآن الخيار الوحيد لتحقيق هذه الأهداف ووقف الهجرة غير القانونية بفعالية"، مضيفا أن هذه الهجرة "تشكل تهديدا للأمن القومي".

وكان الوزير المجري قد أعرب عن نيته الانسحاب من قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي.

وكانت هولندا قد تقدمت سابقا بطلب مماثل للمفوضية الأوروبية. وتحدث اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز، الذي يشارك للمرة الأولى في الائتلاف الحاكم مع حزبه اليميني المتطرف "حزب الحرية"، عن إشارة مهمة "تفيد بأن هناك رياحا جديدة تهب في هولندا".

ومن غير المرجح أن تنجح الدولتان في هذا المسعى، إذ إن مثل هذا الاستثناء يتطلب عادة موافقة جميع الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، فقد اتفقت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل على إصلاح جديد لنظام اللجوء وتحتاج الآن إلى تنفيذه.

وتتبع حكومة المجر اليمينية الشعبوية بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان سياسات مناهضة للهجرة منذ سنوات، مما أدى إلى نزاع مستمر مع المفوضية.