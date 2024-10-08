العالم يتجه نحو ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة بحلول نهاية القرن

أفاد تقرير لمجموعة باحثين دولية قبل شهر من نعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) في العاصمة الآذرية باكو، بأن العالم في طريقه ليشهد زيادة في المتوسط درجة الحرارة بواقع 7ر2 درجة مئوية بحلول عام 2100.

ويحلل الباحثون 35 "مؤشرا حيويا في كوكب الأرض" سنويا. وأشار التقرير الذي تم نشره اليوم الثلاثاء إلى أنه في عام 2023 وصلت 25 من هذه المؤشرات لمستويات قياسية تحمل تبعات سلبية على المناخ.

وكتب الفريق الذي يقوده وليام ريبل، الأستاذ في جامعة ولاية أوريجون الأمريكية أن الاحترار العالمي تم التنبؤ به على نحو صحيح لمدة نصف قرن "ورغم هذه التحذيرات، ما زلنا نتحرك في الاتجاه الخاطئ".

وبحسب التقرير، ارتفعت انبعاثات الغازات الدفيئة سنويا بنسبة 1ر2 % في 2023، لتصل إلى مستوى قياسي. ويرجع أكثر من نصف الانبعاثات على مستوى العالم إلى الدول الثلاث الأكثر تسببا في الانبعاثات، وهي الصين والولايات المتحدة والهند.