تقرر رسميا أن يتولى ينس ستولتنبرج، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (ناتو) منصب رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، حيث سيخلف الرئيس الحالي كريستوف هويسجن بعد النسخة القادمة من المؤتمر في فبراير 2025.

كانت المعلومات الخاصة بهذا التعيين تسربت قبل بضعة أسابيع قبل أن يتم تأكيدها رسميا الآن. وبذلك ستنعقد أول نسخة من مؤتمر ميونخ للأمن برئاسة ستولتنبرج في أوائل عام 2026.

وبعد تعيينه الرسمي، قال ستولتنبرج: "لقد كرست حياتي السياسية بأكملها للحفاظ على السلام. إنه لشرف كبير لي أن أتولى رئاسة مؤتمر ميونخ للأمن وأن أقدم إسهاما في مهمته السلام من خلال الحوار".

كان ستولتنبرج أنهى فترة عمله كأمين عام للناتو في أوائل أكتوبر الجاري بعد عشر سنوات قضاها في المنصب. وخلال هذه الفترة، كان ضيفًا منتظمًا في مؤتمر الأمن في العاصمة البافارية ميونخ.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر ميونخ للأمن تطور منذ تأسيسه في عام 1963 حتى أصبح أحد أهم المنتديات الدولية للسياسة الأمنية حيث يجتمع في فبراير من كل عام زعماء دول ووزراء وخبراء عسكريون وكذلك ممثلون عن صناعة الدفاع في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا لمناقشة القضايا الأمنية.