فشل تصويت بسحب الثقة من الحكومة الفرنسية

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فشل تصويت اقترحه التكتل اليساري الفرنسي في إسقاط الحكومة الجديدة المنتمية ليمين الوسط، حيث لم يحصل الاقتراح على الأغلبية الكافية في الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الثلاثاء.

وسحب 197 نائبا فقط من إجمالي 577 ثقتهم من حكومة ميشيل بارنييه المفوض الأوروبي السابق في الغرفة الصغرى للبرلمان الفرنسي.

يذكر أن اليساريين والشيوعيين والخضر والاشتراكيين يشعرون بالاستياء من التوجه السياسي للحكومة الجديدة، وذكروا في اقتراح سحب الثقة أن تشكيل الحكومة يرقى إلى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات.

وتمخضت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في بداية تموز/ يوليو عن حصول التكتل اليساري على أكبر قوة لكن كان ينقصه نحو 100 مقعد ليحقق الأغلبية المطلقة.